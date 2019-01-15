ФНС запретила переводы в онлайн-казино «Азино Три топора»

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила кредитным организациям переводить средства на счета компании Victory 777 N.V., являющейся оператором нелегального онлайн-казино Azino777 («Азино Три топора»).

«На основании достоверных сведений, полученных от российской кредитной организации, компания Victory 777 N.V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации», – сообщили в ФНС, передает РИА «Новости».

По данным налоговой службы, через сайты и «зеркальные» сайты, компании, содержащие наименование Azino, осуществлялась оплата участия физических лиц в азартных играх, которые в России являются незаконными.

По действующему законодательству, российские банки теперь обязаны отказывать плательщикам в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных, по счетам указанной компании.