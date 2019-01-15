Нефть подорожала после падения цен в понедельник

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут после падения в понедельник более чем на 2%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,19%, составив 59,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,27% – до 51,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».