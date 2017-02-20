Захарова заявила о программе США по глобальному сдерживанию России

Посол США в Германии Ричард Гренелл участвует в долгосрочной программе по глобальному сдерживанию России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, эта программа «исторически реализуется», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Захарова подчеркнула, что подобная деятельность, «большому счету, противоречит» обязанностям посла.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как посол США в ФРГ Ричард Греннелл рассылал письма с угрозами немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией