Депутат считает, что в сфере IT-технологий законы в России отстают от жизни

«Депутаты понимают: есть проблема с распространением недостоверной информации, есть вопрос с оскорблениями», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Так он прокомментировал законопроекты о фейках и о недопустимости оскорбления государственных символов, которые он с коллегами внес в парламент.

«На сегодняшнем заседании состоялся обмен мнениями, это нормально. Все признали, что проблема есть и ею надо заниматься», – сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). В понедельник он принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи, обсуждавшего упомянутый пакет законопроектов.

Интернет стал публичным пространством, поэтому там должны действовать те же правила поведения, что и в обычном публичном пространстве, считает депутат, – в том числе и запрет на оскорбление государственных символов. При этом, с точки зрения правоприменения новых правил больших проблем, по его мнению, возникнуть не должно.

«Однако у других – свои взгляды на то, как в Сети все должно происходить. Истинный ответ, видимо, находится посередине, – поделился Вяткин. – Работа будет продолжаться. Мы со всеми участниками законотворческого процесса к какому-то единому знаменателю придем».

Вяткин при этом призвал всех рассматривать вопрос «не с эмоциональной точки зрения, а чисто с правовой».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в понедельник провел расширенное заседание по двум законопроектам, один из которых предусматривает наказание за посты, выражающие неуважение к государственной символике, а другой касается штрафов за недостоверную информацию в СМИ.

Не все вопросы в сфере регулирования интернета можно решить радикальными методами – «топором и кувалдой», заявил глава комитета Леонид Левин во время обсуждения. Он добавил, что появление законопроектов стало результатом того, что современные информационные технологии, в частности распространение высокоскоростного интернета, мобильных устройств в корне поменяло информационную среду общества, передает РИА «Новости».

По его словам, открытость и доступность имеют положительный эффект, поскольку позволяют многим людям получать больше оперативной информации, но обратной стороной медали стали феномены манипулирования общественным сознанием и сознательного нагнетания панических настроений в обществе.

«Проекты являются попыткой найти решение проблемы информационного хаоса, но любые изменения в законодательстве не должны ограничивать права граждан на свободу слова и распространения информации», – отметил Левин.

«Развитие информационных технологий идет огромными шагами, но вместе с этим неизбежно происходит отставание законодательства в регулировании в этой сферы, – говорил на заседании комитета Дмитрий Вяткин. – К сожалению, это приводит к тому, что определенные области жизни остаются без внимания».

«Совершенно очевидно, что контроль в интернете должен осуществляться наряду с контролем за деятельностью СМИ, наряду с контролем распространения информации. Практически все регулируется законодательством, но применительно к интернету мы хотим только начать законодательное регулирование», – посетовал соавтор поправок.

«В законе дается оценка некоторым правам и свободам. Например, это право выражать свое мнение без вмешательства со стороны властей, о чем говорит, например, статья 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – сказал Вяткин и сразу же оговорился:

«Однако в части 2 этой же статьи говорится, что «осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».

Авторы проектов, по словам Вяткина, сформулировали свои инициативы согласно тому же порядку, который сформулирован в Конвенции.

«Информация в интернете имеет такое опасное свойство – она распространяется очень быстро и среди неограниченного числа человек. Ложная информация с одного адреса приводит к ее распространению среди многих источников», – пояснил депутат, уточнив, что в том числе речь идет и о высказываниях, которые содержат явное неуважение к символам государства.

Дискуссию, которая состоялась в Госдуме, Вяткин назвал очень важной. «Мы будем внимательно относиться ко всем предложениям, которые будут выдвинуты», – пообещал он.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда, другой соавтор документа Андрей Клишас заявил, что российский законопроект о фейковых новостях в интернете намного лояльнее зарубежных аналогов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете.