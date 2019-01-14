ФСИН опровергло избиение экс-сенатора Цыбко в колонии

Информация об избиении бывшего сенатора от Челябинской области Константина Цыбко в исправительной колонии №11 в Кировской области не соответствует действительности, заявили в региональном управлении ФСИН России.

«Информация, опубликованная в СМИ об избиении осужденного Цыбко, отбывающего наказание в ИК-11 УФСИН России по Кировской области, не соответствует действительности. Физическая сила и спецсредства к осужденному Цыбко не применялись», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Утверждается, что 28 декабря 2018 года Константин Цыбко прошел плановое медобследование, ему провели УЗИ почек, проконсультировал врач-уролог. Было рекомендовано обследование через полгода. Внутренние органы, как показало обследование, не повреждены.

Также отмечено, что Цыбко в колонии получает всю необходимую помощь, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Доводы об ухудшении состояния его здоровья, включая головокружения, ухудшение зрения, падение веса, не подтверждаются. В октябре 2018 года Цыбко был осмотрен офтальмологом, ему выписаны очки», – подчеркивает региональное УФСИН.

Кроме того, экс-сенатора неоднократно посещал уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов и представители региональной ОНК, которые совершили к нему семь визитов с момента прибытия в исправительное учреждение. Последний раз правозащитники посетили его 25 декабря 2018 года.

«Жалоб на применение к нему физической силы сотрудниками учреждения осужденный Цыбко представителям ОНК не высказывал», – уточняет ведомство.

УФСИН считает обвинения, распространяемые адвокатом, заведомо ложными, направленными на дискредитацию сотрудников службы исполнения наказаний и дестабилизацию режима в исправительных учреждениях.

Ранее адвокат сенатора заявил, что у Константина Цыбко после избиения в колонии якобы диагностировали разрыв кисты левой почки.

В августе 2017 года Цыбко осудили на девять лет по делу о получении взятки на 27 млн рублей.