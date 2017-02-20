Умер один из первооткрывателей гравитационных волн Михаил Городецкий

Профессор Московского государственного университета им. Ломоносова, ученый-физик Михаил Городецкий скончался 13 января в возрасте 52 лет, сообщили в пресс-службе МГУ.

«Михаил Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, занимающегося гравитационно-волновыми исследованиями. Был одним из соавторов публикации, в которой ученые коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн. С самого начала основные усилия группы учёных из Московского университета, входящих в коллаборацию LIGO, были направлены на повышение чувствительности гравитационно-волновых детекторов, определение фундаментальных квантовых и термодинамических ограничений чувствительности, на разработку новых методов измерений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

В университете отметили, что исследования российских ученых с участием Городецкого нашли воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр, научные труды с авторством Городецкого были процитированы более 18 тыс. раз, он был одним из самых цитируемых отечественных ученых.

Михаил Городецкий в 1989 году окончил физический факультет МГУ, в 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи», а в 2001 году защитил докторскую по теме «Высокодобротные резонаторы в экспериментальной физике».

«Михаил Городецкий был не только выдающимся ученым, но и активно преподавал в МГУ. За время работы на физическом факультете он читал несколько курсов, среди которых «Современные стандарты времени и частоты», «Оптические стандарты времени и частоты», «Оптические микрорезонаторы», – добавили в пресс-службе.

Коллектив Московского университета скорбит об утрате и приносит соболезнования коллегам и родственникам Михаила Городецкого.