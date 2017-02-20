Умер один из первооткрывателей гравитационных волн Михаил Городецкий

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:51  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...

Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...
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Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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        • Нет

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          Умер один из первооткрывателей гравитационных волн Михаил Городецкий

             14 января 2019, 14:53
          Фото: rqc.ru
          Текст: Алина Назарова

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          Профессор Московского государственного университета им. Ломоносова, ученый-физик Михаил Городецкий скончался 13 января в возрасте 52 лет, сообщили в пресс-службе МГУ.

          «Михаил Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, занимающегося гравитационно-волновыми исследованиями. Был одним из соавторов публикации, в которой ученые коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн. С самого начала основные усилия группы учёных из Московского университета, входящих в коллаборацию LIGO, были направлены на повышение чувствительности гравитационно-волновых детекторов, определение фундаментальных квантовых и термодинамических ограничений чувствительности, на разработку новых методов измерений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

          В университете отметили, что исследования российских ученых с участием Городецкого нашли воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр, научные труды с авторством Городецкого были процитированы более 18 тыс. раз, он был одним из самых цитируемых отечественных ученых.

          Михаил Городецкий в 1989 году окончил физический факультет МГУ, в 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи», а в 2001 году защитил докторскую по теме «Высокодобротные резонаторы в экспериментальной физике».

          «Михаил Городецкий был не только выдающимся ученым, но и активно преподавал в МГУ. За время работы на физическом факультете он читал несколько курсов, среди которых «Современные стандарты времени и частоты», «Оптические стандарты времени и частоты», «Оптические микрорезонаторы», – добавили в пресс-службе.

          Коллектив Московского университета скорбит об утрате и приносит соболезнования коллегам и родственникам Михаила Городецкого. 


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