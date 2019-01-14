В неотремонтированной к сроку больнице Струнино местные власти решили провести субботник

Руководство Владимирской области 19 января примет участие в субботнике в больнице в Струнино, на которую президенту Владимиру Путину пожаловались местные жители, сообщил пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Андрей Трохин.

«Решено, что 19 января будет субботник. В нем примут участие и врио вице-губернатора Марина Чекунова, и директор департамента Алексей Мозалев, волонтеры, медики и все неравнодушные люди, которые захотят подключиться к наведению порядка», – сказал Трохин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что субботник начнется в 11.00 мск.

По его словам, «субботник всех проблем не решит, … но навести порядок он поможет». «Будут проведены работы по благоустройству в вестибюлях поликлиники, в холлах, коридорах. Пройдет текущий ремонт дверей, окон", – сказал Трохин.

Напомним, летом прошлого года с жалобой на закрытие больницы в Струнино к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии обратились местные жители. Президент поручил до 31 декабря провести ремонт медучреждения. Владимирские власти не уложились в этот срок и попросили продлить его до декабря 2019 года.

Кроме того, врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова 11 января встретилась с коллективом больницы, инициировала генеральную уборку в этом медучреждении и посоветовала медикам помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».