Под завалами в Шахтах может находиться ребенок

Несовершеннолетняя девочка может находиться под завалами в доме в городе Шахты, где в результате взрыва газа обрушились два этажа, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Одна несовершеннолетняя (из тех, кого ищут) может быть из прописанных», – сказал он, передает ТАСС.

Голубев уточнил, что ребенок числится в доме по прописке, однако находится ли он под завалами в действительности, пока неизвестно.

В то же время МЧС России не подтверждает сообщения СМИ о том, что при взрыве газа в Шахтах в Ростовской области погиб ребенок. «На данный момент один погибший – это женщина», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь мэр города Андрей Ковалев сообщил, что локальный режим ЧС введен в населенном пункте из-за взрыва газа в жилом доме.

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Обрушились два этажа, погибла женщина. Из-под завалов спасены восемь человек, судьба еще четырех человек остается неизвестной. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.