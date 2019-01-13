Очевидец рассказал о выезде самолета за пределы ВПП в Шереметьево

Пассажир самолета чешской авиакомпании, который в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево, рассказал о происшествии.

В комментарии телеканалу «Рен-ТВ» он сообщил, что лайнер успел проехать несколько сот метров, а затем выкатился за пределы полосы. «Сказали (стюарды в самолете – прим. ВЗГЛЯД), что это произошло из-за неравномерной тяги в двигателях. Скорее всего, проблема была с левым двигателем», – сказал он.

По словам очевидца, самолет не успел разогнаться перед инцидентом, что позволило обойтись без пострадавших.

Напомним, в воскресенье ВПП в Шереметьево была закрыта после того, как Boeing-747, направлявшийся в Прагу, выехал за пределы полосы при взлете. Позднее Шереметьево возобновил работу в нормальном режиме. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

На борту самолета чешской авиакомпании Smartwings было 47 человек, никто не пострадал.