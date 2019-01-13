Названа возможная причина происшествия с самолетом в Шереметьево

По факту происшествия на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево проводится доследственная проверка, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Лариса Марковец.

«По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы», – сказала Марковец ТАСС.

Напомним, в воскресенье ВПП в Шереметьево была закрыта после того, как Boeing-747, направлявшийся в Прагу, выехал за пределы полосы при взлете. Позднее Шереметьево возобновил работу в нормальном режиме.

На борту самолета чешской авиакомпании Smartwings было 47 человек, никто не пострадал.