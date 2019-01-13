Эрдоган рассказал о планах Турции производить военные самолеты

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье в провинции Сакарья на северо-западе страны, заявил о намерениях республики приступить к производству собственных военных самолетов.

«После создания собственных танков и беспилотных летательных аппаратов мы также будем производить собственные самолеты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.

По словам Эрдогана, «Турция должна быть сильной не только в области экономики, политики и дипломатии, но и в оборонной сфере».

В феврале 2018 года президент Турции рассказал о намерениях производить беспилотные танки, в начале июля 2017 года он заявлял о планах Анкары построить собственный авианосец.

Эрдоган также ставил задачу «обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии к 2023 году».