Порошенко потребовал, чтобы РПЦ показала ему свой томос

Украинский президент Петр Порошенко, прибывший в Винницу, чтобы представить там томос об автокефалии «новой церкви», усомнился в каноничности Русской православной церкви.

«Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто не каноничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ – прим. ВЗГЛЯД) сейчас сами разберутся – покажут томос», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье Порошенко вместе с правительственной делегацией привез томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницу. Украинские СМИ сообщили, что во многих городах появились билборды с рекламой «томос-тура» Порошенко.

Эксперты отмечали, что поведение Порошенко, который в предвыборный период «бегает из города в город», демонстрируя томос об автокефалии украинской «новой церкви», напоминает Средневековье.