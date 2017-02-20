Названы последствия введения курса о «российской угрозе» в вузе США

Курс под названием «российская гибридная война», который стартует весной в американском Джорджтаунском университете, одном из старейших и наиболее влиятельных вузов США, станет очередным давлением на умы молодых американцев, заявили эксперты.

Профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Сергей Фокин заявил РИА «Новости», что этот курс может вызвать у американских студентов ненависть к нашей стране.

«Они (США – прим. ВЗГЛЯД) сошли с ума уже, над ними весь мир смеется, внутриполитические разборки превратились в посмешище по всему миру», – сказал эксперт.

По его словам, Америка чувствует, что теряет позиции в мире. «Китайцы семимильными шагами идут на опережение, мы в военной области опережаем – и не знают, что им делать. Жизнь покажет», – добавил аналитик.

В свою очередь профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин пояснил, что, вводя курс о «российской угрозе», университет целится получить «очень хорошие гранты», в том числе от Пентагона, Госдепа, ЦРУ, от «всех больших «друзей» России». «Университет держит нос по ветру», – отметил он.

«Понятно, что это очередное давление на умы молодых американцев в университетах, которое проплачено большими «друзьями» России», – заключил Домрин.

Напомним, один из старейших и влиятельных университетов США – Джорджтаунский университет – вводит курс для студентов под названием «российская гибридная война». С весны этого года студентам начнут рассказывать о российских «троллях, ботах», об «информационных операциях» Кремля, «вмешательстве в американские выборы», «аннексии Крыма».

Летом 2018 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в западных университетах покончили со свободой слова. Тогда Джорджтаунский университет упоминался в контексте того, что в 2016 году, в самый разгар президентской кампании в США, руководство вуза запретило студентам даже упоминать Берни Сандерса в разговорах, тем более агитировать за него.