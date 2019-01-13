Из российских магазинов в ходе новогодних проверок изъяли 125 тонн икры

С середины декабря по 10 января Роспотребнадзор совместно с территориальными органами МВД проверил торговые точки и изъял из продажи 125,6 тонны икры, общая сумма штрафов составила более 1,7 млн рублей, сообщили в ведомстве.

«По результатам проверок изъято 125,6 т икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что проверки были проведены в 2,5 тыс. магазинах, причем нарушения при продаже икры выявили в каждом пятом из них.

Также установлено 955 несанкционированных мест торговли данной продукцией.

В конце декабря в ходе проверок в банках с красной икрой выявили подмену.