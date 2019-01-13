Житель Челябинска выжил при падении с девятого этажа

В воскресенье на северо-западе Челябинска 26-летний мужчина упал с балкона девятого этажа и выжил, получил переломы, сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.

«Молодой человек упал с девятого этажа на улице Братьев Кашириных, 87а. Это произошло около 5.30 утра. Парень был весь переломан, но жив, когда его забирала скорая. Говорили, от него недавно ушла жена», – приводит портал 74.ru слова жительницы Челябинска.

26-летний мужчина доставлен в областную больницу № 3, медики подтвердили, что он жив, не уточнив данных о его состоянии.

Происшествие подтвердили также в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.