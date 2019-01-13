Замену пистолету Макарова отправят в серийное производство

В этом году начнется серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе со ссылкой на решение межведомственной комиссии.

«Межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1 (разрешающая серийное производство), завершит свою работу в марте, после чего планируется организовать серию», – передает слова источника РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, на какой площадке будет производиться пистолет. Рассматриваются три разные производственные площадки: «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш.

«Основные претенденты – Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета – у ЦНИИточмаш, это все понимают», – сказал источник.

В начале января в ЦНИИТОЧМАШ сообщили о завершении государственных испытаний российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова. Испытания нового пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о достоинствах и недостатках легендарного пистолета Макарова, а также о том, почему его необходимо менять и кто претендует на его место.