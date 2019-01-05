Завершены испытания новейшего пистолета на замену ПМ

В пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) сообщили о завершении государственных испытаний российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова.

Сообщается, что испытания нового пистолета под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны. Результаты испытаний переданы на рассмотрение государственной комиссии, передает РИА «Новости».

Пистолетный комплекс проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Кроме того, исследовались баллистические характеристики.

В ЦНИИТОЧМАШ отметили, что в ходе испытаний были подтверждены высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. В частности, отмечается, что пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о достоинствах и недостатках легендарного пистолета Макарова, а также о том, почему его необходимо менять и кто претендует на его место.