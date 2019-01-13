Марадона перенес операцию

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона перенес успешную операцию в Буэнос-Айресе, об этом сообщил его адвокат Матиас Морла.

58-летнему экс-футболисту понадобилась операция из-за пупочной грыжи, он останется в клинике как минимум до вечера воскресенья, передает РИА «Новости».

Перед этим он был выписан из клиники после госпитализации из-за желудочного кровотечения.