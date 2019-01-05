Марадона госпитализирован с внутренним кровотечением

Легендарный аргентинский футболист и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе после обнаружения кровотечения в желудке, сообщает Telenoticiosa Americana.

Кровотечение в желудке было обнаружено во время обследования Марадоны в клинике «Оливос» в Буэнос-Айресе перед поездкой в Мексику, передает ТАСС.

По сведениям источников, врачи намерены провести эндоскопию, чтобы выявить причину кровотечения. Марадона остается в клинике в сопровождении дочери Джанинны и других родственников.

Напомним, летом прошлого года Мадаоне потребовалась помощь медиков после матча группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге.