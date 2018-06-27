Марадона рассказал о своем состоянии после матча сборных Аргентины и Нигерии

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не был госпитализирован после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии.

«Хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован», – написал Марадона в своем Facebook.

По словам Марадоны, во время игры у него сильно болела и кружилась голова, но ему была оказана медицинская помощь.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Марадона почувствовал себя плохо на стадионе «Санкт-Петербург» сразу после матча Аргентина – Нигерия, где сборная его страны одержала победу и заработала путевку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сообщалось, что из-за повысившегося сердечного давления двукратного чемпиона мира пришлось госпитализировать, передает «Интерфакс».