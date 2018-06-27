Месси пожаловался на трудный матч с командой Нигерии

Нападающий команды Аргентины Лионель Месси, признанный лучшим игроком матча против сборной Нигерии, после игры признался, что заключительная встреча группового этапа чемпионата мира была очень тяжелой для его команды.

Месси признал, что для сборной Аргентины «на кону стояло все», так как предыдущие две встречи команда провела «не лучшим образом», передает ТАСС.

«Мы знали, что это будет тяжелый вечер, но мы прошли дальше», – сказал футболист.

По словам Месси, «это был трудный матч», но игра сборной Аргентины была «очень сбалансированной».

Накануне сборная Аргентины в Санкт-Петербурге одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона после победного гола Аргентины в ворота сборной Нигерии показал неприличный жест.