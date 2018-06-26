Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Хорватии одержала в Ростове-на-Дону победу над командой Исландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, заняв первое место в группе D и обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Победу хорватам со счетом 2:1 принесли голы Милана Баделя, а также Ивана Перишича, забившего на 90-й минуте. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон, реализовавший пенальти, передает ТАСС.

По итогам игры Сборная Хорватии вышла в плей-офф турнира, а команда Исландии, занявшее последнее место в группе, покинет чемпионат мира по футболу.

В 1/8 финала хорваты сыграют с датчанами.

В другом матче группы D, который состоялся в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Нигерийцы завершили свое выступление на чемпионате с третьим местом в группе.

Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

Накануне посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир назвала фантастическим уровень организации чемпионата мира по футболу в России, отметив, что игра между сборными Исландии и Хорватии для исландцев имеет «чрезвычайно важное» значение.