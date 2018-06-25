Посол Исландии назвала фантастической организацию ЧМ-2018

Посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир назвала фантастическим уровень организации чемпионата мира по футболу.

«Я хотела бы сделать комплимент российской стороне за такую фантастическую организацию чемпионата мира. В исландских СМИ отзываются только положительно об организации [мирового первенства], о русских людях», – передает ТАСС слова Асгейрсдоттир в ходе российско-исландской бизнес-миссии в Ростове-на-Дону.

Она отметила, что футбол оказывает положительное влияние на увеличение турпотока между странами и помогает развитию взаимной торговли. По словам Асгейрсдоттир, завтрашняя игра на стадионе «Ростов-Арена» между сборными Исландии и Хорватии для исландцев «чрезвычайно важна».

Напомним, ранее в понедельник голкипер сборной Исландии Ханнес Тор Халльдорссон, который в свободное от футбола время занимается съемками и монтажом видео, заявил, что Россия его приятно удивила.