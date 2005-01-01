Исландский вратарь сказал, чем его удивила Россия

Отразивший пенальти самого Лионеля Месси голкипер сборной Исландии Ханнес Тор Халльдорссон, который в свободное от футбола время занимается съемками и монтажом видео, поделился впечатлениями от России.

«Россия меня приятно удивила. Оказывается, это очень радушная страна, наша команда чувствует себя здесь хорошо, и я знаю, что наши фанаты тоже», – передает РИА «Новости».

Халльдорссон посетовал, что не знаком с российским кино.

«К сожалению, я плохо знаю русское кино, но теперь, после того как увидел Россию, собираюсь восполнить этот пробел», – сказал вратарь.

Отметим, что, помимо того, что Халльдорссон выступает на чемпионате мира как вратарь, он снял для него тематическое рекламное видео под названием Saman («Вместе»).