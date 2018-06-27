Марадона показал неприличный жест после победного гола Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона во время матча группы D в Санкт-Петербурге показал неприличный жест после победного гола Аргентины в ворота сборной Нигерии.

По версии группы Mash в соцсети «Вконтакте», «Марадона показывает, что его команда едва не сыграла 1-1 с нигерийцами».

Марадона показал средние пальцы двух рук после того, как команда Аргентины забила второй гол в ворота сборной Нигерии. Жест Марадоны во время игры был показан в прямом эфире телетрансляции, передает RT.

Победный мяч аргентинцев, вызвавший бурную реакцию легендарного футболиста, на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо, передает ТАСС.

После этого Марадона и вовсе пустился в пляс.

В матче группы D, который состоялся во вторник в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года Марадона потребовал допуска к тренировке сборной своей страны.