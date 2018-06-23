Марадона потребовал пустить его к футболистами сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона потребовал допуска к тренировке сборной своей страны перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

«Я хочу иметь возможность лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды», – приводит его слова The Mirror.

Он также признался, что полностью отдавался игре за сборную в бытность игроком.

Аргентинские футболисты набрали лишь одно очко по итогам двух первых встреч турнира и занимают последнее место в группе D. В следующем матче Аргентина встретится с Нигерией.

В матче второго тура ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Аргентину со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, а команда Месси оказалась под угрозой вылета с турнира. После этого поражения игроки сборной Аргентины потребовали сменить тренера, а аргентинские СМИ вышли с разгромными материалами, посвященными неудачному выступлению своей футбольной сборной.