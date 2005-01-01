Аргентина пребывает в шоке от выступления своей сборной

Аргентинские СМИ в пятницу вышли с разгромными материалами, посвященными неудачному выступлению своей футбольной сборной на чемпионате мира в России.

После поражения от Хорватии со счетом 0:3 самые часто встречающиеся в аргентинской прессе слова в оценке случившегося – «катастрофа» и «мы на краю пропасти», передает Life.

Заголовок же издания Olé «Рыцари страдания» (Caballeros de la angustia) стал чемпионом по повторам. Картинку с плачущим вратарем Кабальеро (чья фамилия в переводе означает «рыцарь»), сопровождаемую этим слоганом, публикуют издания, причем во всем мире.

«Импровизация и капризы при определении состава не приносят дивидендов, если эти инструменты подменяют собой здравый смысл. Наша национальная команда была беспощадно, но логично наказана грозным соперником. Если Аргентина преждевременно не вылетит из турнира, мы будем считать это чудом», – пишет влиятельное аргентинское общественно-политическое издание La Prensa.

«Аргентина сумела сыграть настолько плохо, насколько вообще это возможно. На Месси надеялись, но он в игре так и не появился. А когда Ракитич забивал третий мяч, аргентинские защитники своим бездействием ему очень помогли», – посетовал информационный портал Página 12.

«Мы ждали, когда явится спаситель в лице Месси, но так и не дождались. В игре он принимал мало участия, а когда и пытался что-то совершить, уровень исполнения был далек от того, который мы привыкли видеть. Да и он в этот вечер был один – партнеры его куда-то исчезли», – сообщает La Nación, поставившая оценку 3 по десятибалльной шкале пятикратному обладателю «Золотого мяча».

«Сборная рассыпалась на мундиале. И самое страшное в том, что, похоже, никто не собирается ее спасать. Кабальеро оказался источником несчастий, Сампаоли снова ничем не выручил, Месси был тенью, а его партнеры вообще себя никак не проявили. Команда потерпела худшее из поражений за всю историю участия в чемпионатах мира. Не столько по счету, сколько по игре. Она самоуничтожилась еще в матче с Исландией, но мы надеялись, что свершится чудо, как это было в последнем матче отборочного турнира. Увы, если команды нет, то и чуду взяться неоткуда», – информирует Clarín.

«Когда уйдет в отставку Сампаоли? Сборная сегодня похожа на скороварку: страсти накаляются, давление растет, вот-вот должен произойти взрыв. Игроки недовольны тренером, который их не слушает и делает все, что хочет», – пишет интернет-портал телеканала Crónica.

Напомним, накануне в матче второго тура ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Аргентину со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, а команда Месси оказалась под угрозой вылета с турнира.

После этого поражения игроки сборной Аргентины потребовали сменить тренера перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии, который пройдет 26 июня в Петербурге.