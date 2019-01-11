Берлин пожаловался на нежелание Вашингтона советоваться с Европой

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европу больше не надеяться, что Соединенные Штаты будут привлекать ее к принятию решений или даже консультироваться с ней.

«В любом случае мы больше не должны надеяться, что нас привлекут к принятию решений, что с нами будут консультироваться», – заявил глава МИД Германии в интервью журналу Der Spiegel, приведя в пример ситуацию с выводом американских войск из Сирии, передает ТАСС.

«Мы не были заранее проинформированы о внезапной смене курса», – посетовал немецкий политик, выразив мнение, что ситуация вокруг урегулирования в Сирии, «собственно говоря, была хорошей», а «ООН была готова запустить политический процесс в Сирии», велись переговоры о конституционном комитете.

По словам главы МИД Германии, президент США Дональд Трамп «не мог выбрать более неудачного момента» для вывода американских войск из Сирии.

Маас также выразил мнение, что для нынешнего президента США «Америка больше не является лидером либеральных демократий», «он скорее выступает за национальные односторонние шаги».

В среду президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель касательно урегулирования сирийского кризиса.

Напомним, в конце минувшего года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие США уже покинули территорию республики.