Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обсудил с канцлером Германии вопросы формирования конституционного комитета в Сирии на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего (Россия, Турция, Германия, Франция) саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса», – поясняется в сообщении.

В конце декабря 2018 года лидеры стран также провели переговоры по телефону, в котором Путин подчеркнул важность проведенной странами – гарантами астанинского процесса работы по формированию списка членов конституционного комитета в Сирии.