В Домодедово автобус сбил сотрудника аэропорта

Автобус в московском аэропорту Домодедово сбил сотрудника компании ООО «ДЭХ», занимающейся деятельностью, связанной с воздушным транспортом, сообщают СМИ.

По данным РЕН-ТВ, сбитому мужчине 1981 года рождения поставлен предварительный диагноз: рвано-ушибленная рана правой надбровной области, вывих левого плеча и перелом левой плечевой кости.

В то же время в пресс-службе аэропорта «Интерфаксу» сообщили, что, по предварительным данным, у пострадавшего есть ушибы, разбита бровь, но нет переломов.

Отмечается, что создана комиссия для расследования причин произошедшего. По тем же данным, инцидент произошел в первой половине дня.