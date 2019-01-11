Австрия решила обложить налогами Google, Amazon и Facebook

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении Вены обложить новым налогом крупнейшие интернет-компании, включая Google, Amazon, Facebook и Alibaba.

Канцлер Австрии объяснил намерения Вены тем, что международные цифровые корпорации платят значительно меньше налогов, чем другие компании, что, по мнению политика, «есть налоговая несправедливость», передает ТАСС.

По данным Reuters, размер нового налога составит 3% от полученных от рекламы доходов крупнейших интернет-компаний, чьи годовые объемы продаж во всем мире достигают 750 млн евро (864 млн долларов) и 10 млн евро (11,5 млн долларов) в Австрии.

Ожидается, что новый налог будет приносить в бюджет страны около 200 млн евро (230 млн долларов) ежегодно.

Предполагается, что нововведение, в частности, коснется таких компаний как Google, Amazon, Facebook и Alibaba. Австрийские фирмы данный налог не затронет.

Курц выразил уверенность, что примеру Австрии последуют и другие европейские государства. В марте Вена планирует обсудить введение европейского цифрового налога на заседании Совета ЕС по экономике и финансам.

Однако в столице Австрии подчеркивают, что Вена не намерена больше ждать и в любом случае введет пакет налогов на национальном уровне.

Напомним, по оценке The Wall Street Journal, Amazon, Microsoft и Google входят в тройку самых дорогих компаний в мире.