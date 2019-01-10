Мадуро принес присягу президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 января принес присягу в качестве главы государства на период с 2019 по 2025 годы, церемония прошла в прямом эфире местных телеканалов.

Инаугурация состоялась в здании верховного суда Венесуэлы, не смотря на то, что по конституции Мадуро должен был присягать перед Национальной ассамблеей, передает РИА «Новости».

Оппозиционный парламент был отстранен от участия в политической жизни страны, церемония была перенесена в верховный суд, такая процедура предусмотрена конституцией Венесуэлы.

На инаугурации присутствуют кубинский лидер мигель Диас-Канель, президент Боливии Эво Моралес, президент Сальвадора Санчес Серен, президент Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Турции Фуат Октай, министр сельского хозяйства Китая Хань Чанфу, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Маркиндо; российскую делегацию возглавил зампред Совфеда Ильяс Умаханов.

Отмечается, что новый срок Мадуро отказались признавать США и несколько других стран. ЕС также отказался отправлять представителей на инаугурацию президента Венесуэлы.