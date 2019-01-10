Роспотребнадзор объяснил, какие продукты можно приносить в школу

Роспотребнадзор пояснил, что не станет запрещать приносить детям в школу готовые продукты, если они не будут скоропортящимися.

«Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома (это продукты, готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся: например, фрукты, сухофрукты, орехи и т.д.), и каким образом питание должно быть организовано в общеобразовательной организации в таком случае», – цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Роспотребнадзор добавил, что в новую норму будут вводиться дополнения и уточнения.

Ранее на сайте нормативных актов выложили проект документа, в котором были сформулированы новые правила питания детей в школах, детских учреждениях и на выездных мероприятиях.

Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что данная норма введет запрет на продукты из дома для школьников.