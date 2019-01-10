Пропавшая девочка из Элисты нашлась в роддоме Москвы

Пропавшую без вести 15-летнюю девочку из Элисты обнаружили, когда она поступила в роддом Москвы.

«Днем 9 января в столичный родильный дом поступила на роды 15-летняя девушка, проживающая в городе Павловский Посад. Она самостоятельно приехала в больницу на такси», – пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После поступления полиция установила, что несовершеннолетняя числится в розыске как пропавшая без вести. О местонахождении пропавшей сообщили в МВД по городу Элиста.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, от которого забеременела несовершеннолетняя.