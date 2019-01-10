Посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве денег на АТО

Украинское посольство в Мексике обвинили в вымогательстве денег у граждан на военную операцию в Донбассе при оформлении виз, сообщают СМИ.

Житель Мексики Карлос Эдуардо Сото Тревино регулярно ездит на Украину и каждый раз при получении визы по настоянию консула делает благотворительный взнос, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский портал ТСН.

«Трижды, когда я обращался за визой, когда процесс начинался, они показывали такой лист, на котором написано письмо, и она (консул) просит вас написать аналогичное, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу. Конечно, виза оплачивается отдельно», – пояснил Сото.

Консул Украины в Мексике Анна Пророк сообщила порталу, что взнос является добровольным и никак не относится к получению виз. «Если граждане сдают деньги на АТО (военную операцию в Донбассе) – это их личное дело, а не мое», – пояснила консул.

В МИД Украины сказали, что украинское посольство проводит добровольный сбор на помощь военным.

«Это добровольное дело, следовательно, инициативно отдельные сотрудники изъявили желание формировать эти средства и передавали их в киевский военный госпиталь на лечение военных, которые оказались в зоне боевых действий», – сказал замдиректора консульской службы МИД Василий Кирилич.

Отмечается, что посольство Украины в Мексике уже собрало более 5 тыс. долларов.