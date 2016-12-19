Обвиняемые по делу об убийстве посла России в Турции заявили о невиновности

На суде в Анкаре по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова допрошенные за два дня 12 подсудимых отрицают причастность к преступлению, сообщают информационные агентства.

Подсудимые заявляют, что не имеют отношения к убийству, а Мевлюта Алтынташа, который и убил Карлова, либо не знали вовсе, либо знали поверхностно, передает РИА «Новости».

Рамазан Юджель подчеркнул, что не мог помогать Алтынташу, «который родом из Измира», так как «обычно люди с западных провинций» страны «не любят» людей из восточных провинций.

Салих Йылмаз, дававший показания через видеотрансляцию из тюрьмы, пожаловался на угрозы и пытки со стороны правоохранителей.

Шахин Сегют, которого считают «имамом» убийцы, заявил, что отказывался давать показания без адвоката, но это «молчание расценили как признание вины». Он также пожаловался на угрозы и пытки: «На меня воздействовали и применяли пытки. Мне угрожали, что посадят жену, а ребенка отдадут в детский дом».

Его супруга Айше Cегют, единственная женщина среди обвиняемых, заявила, что решительно осуждает убийство российского посла.