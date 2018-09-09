Монсон впервые проголосовал на выборах в России

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство, проголосовал на выборах губернатора Московской области.

«Отличное утро! Мои первые выборы в России!» – приводит его слова Telegram-канал Life Shot.

Напомним, Монсон в День России получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.