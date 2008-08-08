Путин оценил концертный зал московского парка «Зарядье»

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия концертного зала «Зарядье» в Москве.

На открытие концертного зала также приехал премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал о ходе строительства, передает РИА «Новости».

После небольшой экскурсии Путин и Собянин прошли на концерт.

Путин сказал, что новый концертный зал, построенный «с использованием самых передовых технологических, технических, архитектурных решений», стал «настоящим подарком» для города. Он также выразил надежду, что он будет «сердцем и душой уникального парка в самом центре столицы».

«Убежден, что он сыграет значимую, значительную роль в закреплении за Москвой статуса одной из ведущих музыкальных столиц», – сказал он.

Путин напомнил, что композитор Модест Мусоргский посвятил району Зарядье увертюру «Рассвет на Москве-реке», которая прозвучит на концерте.

Президент отметил, что концертный зал смогут посетить люди со всей России, которые будут знакомиться с выдающимися исполнителями и произведениями, открывать новые имена. Музыка, по его мнению, поможет им лучше понять Россию.

«Такой концертный комплекс мирового уровня мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей», – сказал Путин.

Президент отметил, что вся Москва благоустраивается и хорошеет. «Здесь везде чувствуется кипение и многогранность жизни, особый столичный размах, неутомимость тех, кто украшает город», – заметил он.

По его словам, видно, как в реальные дела воплощаются «задумки и чаяния москвичей». «Они создаются самими москвичами, эти новые проекты, и именно для них, для жителей города и для гостей столицы», – уточнил он.

Президент поздравил москвичей с днем города. «Успехов вам. Желаю процветания нашей любимой столице», – сказал он.

На открытии концертного зала выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концертный зал «Зарядье» имеет четыре наземных и два подземных этажа, Большой (на 1,6 тыс. мест) и Малый (на 400 мест) залы, двенадцать артистических помещений. Здесь установлен один из самых больших духовых органов в России и Европе. Также у зала есть две внешних площадки – большой и малый амфитеатры на 2 тыс.и мест.

Программа концертов зала «Зарядье» расписана до конца года.

Ранее сообщалось о масштабных праздничных мероприятиях в честь 871-летней годовщины Москвы.