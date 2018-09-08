Москвичи и гости города отмечают 871-летие столицы

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8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

Потери советских войск в ходе Донбасской операции составили 66166 человек убитымиФото: lavd.mvdlnr.ru
Ровно 75 лет назад Донбасс был освобожден от немецких войск, но в наше время он все еще воюет. В том числе, против фашистов. Этот юбилейный день из истории ВОВ мало похож на праздничный. Продолжительность конфликта на востоке Украины уже превысила длительность Великой Отечественной войны. Но вера в мирное и светлое будущее у жителей Донбасса остается. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...

Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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          Москвичи и гости города отмечают 871-летие столицы

          8 сентября 2018, 11:12

          Текст: Ольга Никитина

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          Тысячи москвичей и гостей столицы вышли на улицы города, чтобы отметить 871-летнюю годовщину столицы, центром праздничных гуляний стала Тверская улица, которая превратилась в большой пешеходный маршрут с развлекательными зонами на любой вкус.

          В этом году День города совпал с открытием театрального сезона, это отразилось на тематике мероприятий: в двухдневной праздничной программе принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице работают 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов, передает ТАСС.

          На Тверской улице, ставшей центром развлечений, работают площадки «Москва – мировой культурный центр», «Москва – благотворительность», «Москва – развитие», «Москва – возможности», развернулись спортивные и концертные площадки, открылись уличные кафе. Гости праздника получили возможность не только увидеть театральные постановки и побывать на творческих встречах с артистами, но и помочь больным детям и приютам бездомных животных.

          Манежная площадь, в свою очередь, стала пространством для театральных экспериментов: там проходят спектакли и постановки участников фестивалей имени Чехова, «Золотая маска», «Территория». 8 и 9 сентября там планируется показывать по три спектакля продолжительностью полчаса. Кроме того, на площади будут работать четыре сцены с основной тематикой «Русских сезонов», а в программу включено музыкальное шоу на 70-метровом кране, передает РИА «Новости».

          Основные площадки празднования расположились также в центре у храма Христа Спасителя, на Цветном бульваре, на Арбате и в парке искусств «Музеон». В субботу у стен храма Христа Спасителя состоится концерт классической музыки, во время которого прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонического оркестра, также будет представлена отдельная программа хоровых ансамблей.

          На Цветном бульваре в рамках проведения фестиваля «Добрая Москва 2018» проходит мероприятие, направленное на привлечение внимания к социально значимым вопросам. Здесь благотворительные фонды знакомят горожан со своей деятельностью, а все желающие могут принять участие в мастер-классах. Во время фестиваля также пройдет благотворительный забег. Завершится праздник концертом.

          На Арбате 8 сентября москвичи смогут посетить выставку фотографий, литографий и гравюр из архивов музеев Москвы. В полдень на улице выступит оперный певец, а в течение всего дня посетители смогут слушать лекции, например, гостей ждет театрально-поэтический рассказ об истории Москвы от заслуженного деятеля искусств России Павла Любимова, затем, в 17.00, Дом-музей Марины Цветаевой проведет театрализованную лекцию «Три Москвы Марины Цветаевой». Кроме того, горожан ждет экскурсионная программа с рассказами о писателях и поэтах. Завершит праздничный день концерт джазового трубача. В воскресенье, 9 сентября, здесь пройдут творческие встречи, посвященные литературе, искусству и историям о столице.

          В парках столицы будет организовано 36 творческих программ, в частности, в Парке искусств «Музеон» на протяжении двух дней будет проходить концертно-театральная программа, ключевой темой которой станет мода – зрителей ждут показы дизайнеров, увлекательные мастер-классы по стилю, интенсивы по имиджу и многое другое. В парке «Зарядье» ко Дню города открылся концертный зал, а у Андреевского моста в парке Горького проходит коллективное занятие оздоровительной гимнастикой цигун.

          В саду «Эрмитаж» стартовал «Театральный марш» – масштабный 12-часовой марафон-фестиваль, в рамках которого в течение всего дня в режиме нон-стоп будут проходить театральные постановки.

          «Лужники» превратились в спортивный парк для всей семьи, где каждый гость найдет себе развлечение по душе. Здесь проходят семейные спортивные состязания, мастер-классы известных спортсменов, и показательные выступления танцевальных пар.

          Праздничные мероприятия ждут москвичей и на окружных площадках, большая часть из них пройдет там в воскресенье, 9 сентября. Например, в Екатерининском парке пройдет театрализованная программа, при этом главным событием станет красочный детский фестиваль. Здесь же состоятся мастер-классы и интерактивные развлечения. В финальной части празднования зрителей ждут выступления популярных музыкантов.

          В Измайловском парке в субботу проходит рок-фестиваль молодых исполнителей, а всем желающим профессиональные визажисты могут создать образ рок-звезды. На следующий день здесь состоится фестиваль «Продвижение», во время которого также выступят молодые рок-музыканты.

          Помимо этого, на 1,5 тыс. площадках в рамках фестиваля «Цветочный джем» будут работать ярмарки фермерских продуктов и шале с мангалами и ролл-барами, где для юных москвичей также найдутся занятия и развлечения: мастер-классы по флористике, аквагрим, веселый хоккей, воздушные шарики и мыльные пузыри, стрельба из рогатки и многое другое.

          Кроме того, все желающие москвичи смогут поучаствовать в конкурсе любительских цветников и создать собственный садик под руководством профессиональных садовников. Для этого всем конкурсантам будут предоставлены растения, инструменты и помощь специалистов, а голосование за лучшие цветники будет проходить на каждой площадке. По результатам конкурса победители получат призы, а высаженные в День города цветы будут цвести на школьных дворах до самых холодов.

          В преддверии празднования Дня города на Кольцевой линии столичного метро был запущен тематический поезд «Градоначальники Москвы», в оформлении которого использованы уникальные кадры из крупнейшего в стране фотобанка МИА «Россия сегодня». Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории.

          Одновременный запуск фейерверков состоится по всему городу 8 сентября в 21.00. Всего состоится свыше 20 тыс. залпов. «Вечернее небо украсят вспышки золотых, серебряных, синих, зеленых, красных и пурпурных искр. Фейерверки сопроводят музыкой – популярными динамичными песнями», – сообщили в мэрии города.

          Фейерверки запустят с 30 площадок, включая центральные – у основания Большого Москворецкого моста, в парке Горького и в саду «Эрмитаж».

          Помимо мероприятий на столичных улицах, в восьми кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы 16 фильмов о Москве в честь Дня города 8 и 9 сентября. Отмечается, что посмотреть на актрису Фаину Раневскую в образе колоритной москвички Ляли смогут все желающие в кинотеатре «Салют» 8 сентября в 14.00. Также фильм Карена Шахназарова «Курьер» покажут в кинотеатре «Полет» 8 сентября в 14.00, а кинокартину «А я шагаю по Москве» покажут 9 сентября в 17.00.

          Кроме того, жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить 81 столичный музей и выставочный зал, среди которых музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, усадьба «Коломенское» и многие другие. Для посещения любого из городских музеев нужно получить бесплатный билет в кассе, никаких документов для этого не потребуется.

          Так, некоторые площадки подготовили к празднику специальные выставки и экскурсии, посвященные городу. В Музее Москвы пройдет уличная выставка «Московские меценаты и благотворители», в музее Паустовского – экскурсия «Москвич по рождению», а в музее Маяковского в День города проведут виртуальный тур по центру российской столицы.

          Также для москвичей и гостей столицы в честь Дня города организуют бесплатные экскурсии. В рамках проекта «Москва экскурсионная» пройдут 150 познавательных прогулок, где участники узнают об истории Москвы и ее самых интересных местах. Например, горожан проведут по булгаковским местам и Большому Каретному переулку, где прошли молодые годы поэта Владимира Высоцкого.

          Чтобы москвичи и гости столицы успели посетить как можно больше праздничных площадок, метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь. Наземный городской транспорт 8 и 9 сентября будет работать по буднему графику, на востребованные рейсы выйдет дополнительный подвижной состав.

          Обеспечивать безопасность праздника будут около 40 тыс. сотрудников Росгвардии, полиции и дружинники. Все городские службы будут работать в усиленном режиме. Медицинское сопровождение мероприятий обеспечат 12 бригад научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы, сообщает телеканал «360».

          Будут дежурить 150 бригад скорой помощи, свыше 250 сотрудников МЧС и 100 работников поисково-спасательной службы, 540 членов добровольных пожарных формирований и 30 дежурных расчетов пожарно-спасательной техники экстренного реагирования.


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