Москвичи и гости города отмечают 871-летие столицы

Тысячи москвичей и гостей столицы вышли на улицы города, чтобы отметить 871-летнюю годовщину столицы, центром праздничных гуляний стала Тверская улица, которая превратилась в большой пешеходный маршрут с развлекательными зонами на любой вкус.

В этом году День города совпал с открытием театрального сезона, это отразилось на тематике мероприятий: в двухдневной праздничной программе принимают участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице работают 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов, передает ТАСС.

На Тверской улице, ставшей центром развлечений, работают площадки «Москва – мировой культурный центр», «Москва – благотворительность», «Москва – развитие», «Москва – возможности», развернулись спортивные и концертные площадки, открылись уличные кафе. Гости праздника получили возможность не только увидеть театральные постановки и побывать на творческих встречах с артистами, но и помочь больным детям и приютам бездомных животных.

Манежная площадь, в свою очередь, стала пространством для театральных экспериментов: там проходят спектакли и постановки участников фестивалей имени Чехова, «Золотая маска», «Территория». 8 и 9 сентября там планируется показывать по три спектакля продолжительностью полчаса. Кроме того, на площади будут работать четыре сцены с основной тематикой «Русских сезонов», а в программу включено музыкальное шоу на 70-метровом кране, передает РИА «Новости».

Основные площадки празднования расположились также в центре у храма Христа Спасителя, на Цветном бульваре, на Арбате и в парке искусств «Музеон». В субботу у стен храма Христа Спасителя состоится концерт классической музыки, во время которого прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонического оркестра, также будет представлена отдельная программа хоровых ансамблей.

На Цветном бульваре в рамках проведения фестиваля «Добрая Москва 2018» проходит мероприятие, направленное на привлечение внимания к социально значимым вопросам. Здесь благотворительные фонды знакомят горожан со своей деятельностью, а все желающие могут принять участие в мастер-классах. Во время фестиваля также пройдет благотворительный забег. Завершится праздник концертом.

На Арбате 8 сентября москвичи смогут посетить выставку фотографий, литографий и гравюр из архивов музеев Москвы. В полдень на улице выступит оперный певец, а в течение всего дня посетители смогут слушать лекции, например, гостей ждет театрально-поэтический рассказ об истории Москвы от заслуженного деятеля искусств России Павла Любимова, затем, в 17.00, Дом-музей Марины Цветаевой проведет театрализованную лекцию «Три Москвы Марины Цветаевой». Кроме того, горожан ждет экскурсионная программа с рассказами о писателях и поэтах. Завершит праздничный день концерт джазового трубача. В воскресенье, 9 сентября, здесь пройдут творческие встречи, посвященные литературе, искусству и историям о столице.

В парках столицы будет организовано 36 творческих программ, в частности, в Парке искусств «Музеон» на протяжении двух дней будет проходить концертно-театральная программа, ключевой темой которой станет мода – зрителей ждут показы дизайнеров, увлекательные мастер-классы по стилю, интенсивы по имиджу и многое другое. В парке «Зарядье» ко Дню города открылся концертный зал, а у Андреевского моста в парке Горького проходит коллективное занятие оздоровительной гимнастикой цигун.

В саду «Эрмитаж» стартовал «Театральный марш» – масштабный 12-часовой марафон-фестиваль, в рамках которого в течение всего дня в режиме нон-стоп будут проходить театральные постановки.

«Лужники» превратились в спортивный парк для всей семьи, где каждый гость найдет себе развлечение по душе. Здесь проходят семейные спортивные состязания, мастер-классы известных спортсменов, и показательные выступления танцевальных пар.

Праздничные мероприятия ждут москвичей и на окружных площадках, большая часть из них пройдет там в воскресенье, 9 сентября. Например, в Екатерининском парке пройдет театрализованная программа, при этом главным событием станет красочный детский фестиваль. Здесь же состоятся мастер-классы и интерактивные развлечения. В финальной части празднования зрителей ждут выступления популярных музыкантов.

В Измайловском парке в субботу проходит рок-фестиваль молодых исполнителей, а всем желающим профессиональные визажисты могут создать образ рок-звезды. На следующий день здесь состоится фестиваль «Продвижение», во время которого также выступят молодые рок-музыканты.

Помимо этого, на 1,5 тыс. площадках в рамках фестиваля «Цветочный джем» будут работать ярмарки фермерских продуктов и шале с мангалами и ролл-барами, где для юных москвичей также найдутся занятия и развлечения: мастер-классы по флористике, аквагрим, веселый хоккей, воздушные шарики и мыльные пузыри, стрельба из рогатки и многое другое.

Кроме того, все желающие москвичи смогут поучаствовать в конкурсе любительских цветников и создать собственный садик под руководством профессиональных садовников. Для этого всем конкурсантам будут предоставлены растения, инструменты и помощь специалистов, а голосование за лучшие цветники будет проходить на каждой площадке. По результатам конкурса победители получат призы, а высаженные в День города цветы будут цвести на школьных дворах до самых холодов.

В преддверии празднования Дня города на Кольцевой линии столичного метро был запущен тематический поезд «Градоначальники Москвы», в оформлении которого использованы уникальные кадры из крупнейшего в стране фотобанка МИА «Россия сегодня». Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории.

Одновременный запуск фейерверков состоится по всему городу 8 сентября в 21.00. Всего состоится свыше 20 тыс. залпов. «Вечернее небо украсят вспышки золотых, серебряных, синих, зеленых, красных и пурпурных искр. Фейерверки сопроводят музыкой – популярными динамичными песнями», – сообщили в мэрии города.

Фейерверки запустят с 30 площадок, включая центральные – у основания Большого Москворецкого моста, в парке Горького и в саду «Эрмитаж».

Помимо мероприятий на столичных улицах, в восьми кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы 16 фильмов о Москве в честь Дня города 8 и 9 сентября. Отмечается, что посмотреть на актрису Фаину Раневскую в образе колоритной москвички Ляли смогут все желающие в кинотеатре «Салют» 8 сентября в 14.00. Также фильм Карена Шахназарова «Курьер» покажут в кинотеатре «Полет» 8 сентября в 14.00, а кинокартину «А я шагаю по Москве» покажут 9 сентября в 17.00.

Кроме того, жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить 81 столичный музей и выставочный зал, среди которых музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Дом-музей Марины Цветаевой, усадьба «Коломенское» и многие другие. Для посещения любого из городских музеев нужно получить бесплатный билет в кассе, никаких документов для этого не потребуется.

Так, некоторые площадки подготовили к празднику специальные выставки и экскурсии, посвященные городу. В Музее Москвы пройдет уличная выставка «Московские меценаты и благотворители», в музее Паустовского – экскурсия «Москвич по рождению», а в музее Маяковского в День города проведут виртуальный тур по центру российской столицы.

Также для москвичей и гостей столицы в честь Дня города организуют бесплатные экскурсии. В рамках проекта «Москва экскурсионная» пройдут 150 познавательных прогулок, где участники узнают об истории Москвы и ее самых интересных местах. Например, горожан проведут по булгаковским местам и Большому Каретному переулку, где прошли молодые годы поэта Владимира Высоцкого.

Чтобы москвичи и гости столицы успели посетить как можно больше праздничных площадок, метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь. Наземный городской транспорт 8 и 9 сентября будет работать по буднему графику, на востребованные рейсы выйдет дополнительный подвижной состав.

Обеспечивать безопасность праздника будут около 40 тыс. сотрудников Росгвардии, полиции и дружинники. Все городские службы будут работать в усиленном режиме. Медицинское сопровождение мероприятий обеспечат 12 бригад научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы, сообщает телеканал «360».

Будут дежурить 150 бригад скорой помощи, свыше 250 сотрудников МЧС и 100 работников поисково-спасательной службы, 540 членов добровольных пожарных формирований и 30 дежурных расчетов пожарно-спасательной техники экстренного реагирования.