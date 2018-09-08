Гройсман предрек дефолт Украины в случае невыполнения требований МВФ

Отказ выполнять требования Международного валютного фонда о повышении цен на газ может привести к дефолту и финансовой катастрофе на Украине, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В эфире телеканала «Интер» украинский премьер заявил, что стране необходимо расплачиваться за долги, которые возникли с 2005 по 2013 годы. По его словам, за этот период госдолг Украины увеличился на 46 млрд долларов.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить», – приводит его слова РИА «Новости».

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены. Но невыполнение требования поставит Украину на грань дефолта», – заявил Гройсман, добавив, что считает себя «антикризисным», а не «кризисным» премьер-министром.

Он добавил, что повысить цену на газ обещали разные украинские премьеры, они подписывали соответствующие меморандумы, однако не выполняли их, подрывая доверие к Украине. «А я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Работаем, у нас конструктивные отношения», – сказал он.

Вместе с тем, Гройсман ранее предлагал увеличить военный бюджет страны. Он говорил, что очередное повышение цен на газ для населения является вынужденным шагом, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявлял, что власти Украины повышают цены на газ, так как «им надо, чтобы все вымерли».