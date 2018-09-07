Полузащитник «Зенита» отказался возвращаться в Россию

Перешедший на правах аренды в итальянский футбольный клуб «Аталанта» полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони решил не возвращаться в Россию.

Ригони рассказал, что перешел в «Аталанту», так как этот клуб проявил заинтересованность, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Football Italia.

Также было предложение от «Ювентуса», которое Ригони отверг, посоветовавшись с агентом.

«Что касается моего будущего, то мы обсудим все в конце сезона. Сейчас я об этом не думал, но могу сказать одно: я не хотел бы возвращаться в Россию. Мне хочется остаться в одном из европейских клубов», – сказал он.

Ригони провел за «Аталанту» четыре матча и забил два гола. В «Зенит» он перешел летом прошлого года из аргентинского клуба «Индепендьенте».