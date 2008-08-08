Выгнанный женой из дома Борис Джонсон объявил о разводе

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена правозащитница и адвокат Марина Уилер объявили о разводе.

В совместном заявлении пара сообщила, что с некоторых пор они живут отдельно и сейчас находятся в процессе развода, передает Press Association.

«Несколько месяцев назад, после 25 лет брака, мы решили, что в наших интересах разделиться. Впоследствии мы согласились на развод и этот процесс продолжается», – говорится в заявлении.

Также пара отметила, что будет поддерживать своих четверых детей, оставаясь друзьями.

Ранее в пятницу британский таблоид The Sun сообщал, что Марина Уилер выгнала из дома Бориса Джонсона за очередную измену. Это произошло уже в третий раз. Также издание отмечало, что это может лишить Джонсона популярности в рядах Консервативной партии.