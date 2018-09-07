Бориса Джонсона выгнала из дома жена

Британская правозащитница и адвокат Марина Уилер выгнала из дома своего супруга, экс-главу МИД Великобритании и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона за очередную измену, сообщил британский таблоид The Sun.

По сведениям таблоида, Джонсон больше не живет под одной крышей со своей супругой и не появляется с ней в обществе после того, как Уилер выгнала мужа из дома, передает ТАСС.

Издание отмечает, что это произошло уже в третий раз за 25 лет брака. Так, в 2004 году Уилер уже выставляла Джонсона за дверь из-за его романа с журналисткой Петронеллой Уайатт, а в 2010 – за измену с искусствоведом Хелен Макинтайр, от которой у Джонсона, по слухам, есть ребенок.

Несмотря на это, оба раза Уилер прощала неверного мужа, с которым у нее четверо общих детей, и принимала его обратно. Однако по словам старшей дочери Джонсона Лары, третьего шанса бывшему главе британской дипломатии уже не дадут.

Таблиод отмечает, что семейный скандал грозит дорого обойтись 54-летнему политику, лишив его популярности в рядах Консервативной партии, в лидеры которой его прочат политические противники нынешней главы тори Терезы Мэй.

Кроме того, Джонсон, по всей видимости, лишился советника и верного союзника, которым для него долгие годы была жена. По словам друзей семьи, он никогда не принимал важных политических решений, предварительно с ней не посоветовавшись.

Напомним, в понедельник президент ВТБ, член попечительского совета МГИМО Андрей Костин, выступая перед студентами, назвал Джонсона «уродом». В Кремле прокомментировали резкий выпад Костина в адрес главы британского МИДа, напомнив, что Лондон так и не принес извинений президенту России Владимиру Путину.