Песков напомнил о резких заявлениях Лондона в адрес Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя резкий выпад главы ВТБ Андрея Костина в адрес главы британского МИД Бориса Джонсона, напомнил, что извинений президенту Владимиру Путину в аналогичной ситуации Лондон не приносил.

Песков заявил, что присоединяется к высокой оценке деятельности главы МИД Сергея Лаврова, но отказывается комментировать слова Костина, передает РИА «Новости».

В то же время Песков отметил, что в Кремле до сих пор помнят заявления Соединенного Королевства, извинения за которые так и не принесены.

«У нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», – заявил он.

В понедельник президент ВТБ, член попечительского совета МГИМО Андрей Костин, выступая перед студентами назвал «уродом» бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и дал положительную характеристику министру Сергею Лаврову. Позже Костин принес извинения за свои слова.