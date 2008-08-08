Экс-посол Британии усомнился в уликах по делу Скрипалей

Сделанные в одну и ту же секунду времени скриншоты с видеокамер из аэропорта Гэтвик, представленные как доказательство причастности Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, означают, что Лондон что-то напутал с фото или просто сфальсифицировал их, считает экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Видимо, в России разработана какая-то новая технология, которая позволяет ей помещать двух своих агентов в одной точке пространства и времени», – иронизирует Мюррей в своем блоге.

Комментируя заявление британской полиции о том, что фото были сделаны в разных, но совершенно идентичных коридорах аэропорта, Мюррей пишет, что был в аэропорту Гэтвик много раз, но не может припомнить, чтобы там существовали такие идентичные даже в деталях переходы.

«Кто может мне указать именно это место в аэропорту? Это перед или после паспортного контроля? Или может после таможни? И где их багаж? Неужели они прилетели только с маленькими сумками на плечах», – недоумевает автор.

Мюррей склоняется к тому, что правоохранители сфабриковали улики, а значит и другие показанные фотографии и материалы также становятся сомнительными, передает РИА «Новости».

Экс-посол также называл странным, что «российские шпионы» вели себя так непрофессионально: пользовались общественным транспортом, попали на десятки дорожных камер, не устранили свою цель и оставили «орудие убийства» там, где его легко найти.

«Опубликованные «доказательства» причастности России к отравлению Скрипалей дают ответы по некоторым аспектам этого дела, но в то же время возникает куда больше новых вопросов», – подчеркивает Мюррей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также обратила внимание на нестыковки в представленной Лондоном информации о подозреваемых в отравлении Скрипалей.

До этого российские блогеры также прокомментировали нестыковки на снимках. В частности, они указывали, что время снимка одинаковое вплоть до секунды.