Появились подробности создания нового двигателя для Су-57

Двигатель второго этапа «Тип-30», предназначенный для Су-57, создается в тех же габаритах, что и уже установленный на самолетах АЛ-41Ф1, сообщил заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина Юрий Кондратьев.

«Двигатель второго этапа пытаются сделать в тех же габаритах, поэтому больших доработок в связи с его внедрением мы не планируем», – передает его слова «Звезда».

Он отметил, что на поступивших в войска самолетах двигатель тоже заменят. Пока новые истребители будут поставлены с двигателями первого этапа, так как «тип-30» еще проходит испытания.

«Но в любом случае после их испытаний и рекомендаций будет доработка по замене двигателя в эксплуатирующих частях», – подчеркнул Кондратьев.

В то же время он назвал маловероятным использование новых двигателей на самолете Су-35.

Кондратьев добавил, что завод готов произвести любое число самолетов Су-57, необходимое Министерству обороны.

В апреле сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация завершила стендовые испытания опытного турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1 для новейших истребителей Су-57. Этот двигатель, он же «Тип-30», является полностью новой разработкой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какое значение имеет разработка двигателя «Тип-30» для российского двигателестроения в частности и ВПК в целом.