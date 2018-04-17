ОДК завершила стендовые испытания двигателя для Су-57

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила стендовые испытания опытного турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1 для новейших истребителей Су-57, сообщили в корпорации.

«Итоговое заседание государственной комиссии по турбореактивному двигателю АЛ-41Ф-1 завершилось торжественным вручением «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» акта о завершении государственных стендовых испытаний опытного двигателя», – передает ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.

Там сообщили, что с окончанием стендовых испытаний завершены 14-летние опытно-конструкторские работы. АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения.

«В настоящее время ОДК ведет работу над двигателем второго этапа для Су-57. 5 декабря 2017 года самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме. При создании перспективного двигателя применены новейшие технологии и материалы, использование которых позволило достичь технических требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения», – заявили в корпорации.

Напомним, 6 января 2018 года десятый опытный образец истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) начал летные испытания, до этого времени в испытаниях участвовали девять образцов ПАК ФА с двигателем «первого этапа». 5 декабря 2017 года состоялсяпервый полет новейшего истребителя с двигателем 2-го этапа.