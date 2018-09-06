Жириновский подвергся нападению «взъерошенного юноши»

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что в московском кафе в него плеснули пивом.

Сегодня наш депутат Власов «После пресс-конференции в «Интерфаксе» я с соратниками зашел в соседнее кафе, чтобы выпить освежающего кваса. Мы обсуждали программу Дегтярева, нашего кандидата в мэры Москвы, когда к нам подбежал взъерошенный юноша. Выкрикивая коммунистические лозунги и требуя запретить все партии, кроме левых, плеснул в нашу сторону пивом из своего стакана», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадал лишь депутат Василий Власов – ему намочили пивом костюм. Жириновский отметил, что Власов «стал жертвой жуткой провокации».

Напомним, после финала чемпионата мира по футболу фанат облил Жириновского пивом, когда политик гулял по Никольской улице. Мужчину арестовали на 14 суток.