Британские СМИ: «Дело Скрипаля» должно сыграть важную роль в битве за Европу

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант будет убеждать страны ЕС ввести против России дополнительные санкции на фоне выхода страны из ЕС, используя в качестве аргумента «дело Скрипаля», считает The Guardian.

Власти Великобритании знают, что рискуют, призывая страны ЕС расширить санкции против России в то время, как страна выходит из ЕС, приводит «Инопресса» мнение журналиста The Guardian Патрика Винтура.

«Если Владимир Путин и служба военной разведки, ГРУ, преследовали бы какую-то более широкую стратегическую цель путем отравления Скрипаля и его дочери Юлии, то, вероятно, это была бы проверка на прочность единства Европы в условиях суматохи с «Брекситом», – отметил он.

Также, по словам Винтура, британские министры считают, что представленные доказательства достаточно сильны, чтобы убедить «европейские государства, которые отрицают, что Москва действительно намерена ослабить Запад», изменить мнение.

«Европа в своем отношении к России давно идеологически расколота, а страны на востоке и юге стремятся сохранить торговые связи. Популистские партии левого и правого толка тоже не видят ничего хорошего в возобновлении холодной войны. Более того, популисты так потакают России, что некоторые лидеры центристов, например, Ги Верхофстадт, заявили, что на европейских выборах в марте следующего года придадут важнейшее значение российской угрозе. Поэтому в предстоящей политической битве за континент между либерализмом и популизмом свидетельства, собранные британскими спецслужбами, могут сыграть важную роль», – отметил он.

По его мнению, многие страны ЕС заявят, что предположения о причастности России к отравлению Скрипалей высказывались полгода назад и они уже выслали дипломатов из солидарности с Британией.

Напомним, в среду глава британского правительства Тереза Мэй заявила о планах Лондона добиваться расширения санкций в отношении России на фоне новых выводов следствия относительно инцидента в Солсбери.

Британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Якобы они являются офицерами ГРУ.

В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.