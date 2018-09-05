В Кремле рассказали об отношении к ситуации в Идлибе

Ситуация в сирийском Идлибе вызывает у Кремля озабоченность, тема находится на повестке дня для переговоров России на различных уровнях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По-прежнему ситуация в Идлибе является предметом повышенной озабоченности и обеспокоенности и, конечно, на повестке дня всех контактов, которые российская сторона на различных уровнях осуществляет с заинтересованными коллегами», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия точечно и избирательно действует в Сирии, стараясь свести к минимуму все возможные риски для мирных жителей.

«Наши западные коллеги прекрасно знают, что не обеспечить освобождение этого района Сирии от террористических формирований и бандитов невозможно. Они прекрасно понимают, что без решения этой проблемы, нормализация в Сирии не пойдет», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что, если террористический анклав в Идлибе не будет уничтожен, он так и будет отзываться новыми угрозами, в том числе угрозами применения химического оружия.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео признал, что США разделяют обеспокоенность России из-за присутствия террористов в сирийской провинции Идлиб. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает подспудное желание Вашингтона вывести запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» из-под удара в Сирии.